In Waldrach tobt der Schweinestall

Bunt wie auf dem Bauernhof ging es zu: Die Garden des Vereins zeigten ihr Können, während die Humoristen in der Bütt die Lachmuskeln strapazierten. So plauderte "Der Insider" (Ralf Landry) allerlei Geheimes aus dem Vereinsleben aus; Paul und Noah Mayer berichteten unterdessen in ihren Rollen als "Gemeindediener" über das, was sie in der letzten Zeit erlebt haben. Ihren ersten Auftritt hatten dann die Mitglieder von "A Pro Poss" (Bianca Lauer, Lisa Winkel, Christoph Kirsten, Beatrice Leuchtenberg, Laura Landry und Fabian Hau). Das Männerballett "Die spitzen Schlüpfer" (David Helbrück, Benjamin Leuchtenberg, Lukas Jakoby, Marcus Wollscheid, Jonas Ewald, Stefan Wingerath und Julius Lauer/ Trainerinnen Sonja Lauterbach imd Lisa Winkel) legten eine bravoröse Show hin.

Die weiteren Termine des KV Waldrach lauten:

2. Sitzung am Samstag, 18. Februar, um 20.11 Uhr

Weiberdonnerstag am 23. Februar, ab 11.11 Uhr

Umzug in Waldrach am Sonntag, 26. Februar, ab 14.11 Uhr



Fotos: Kreller/Metzdorf