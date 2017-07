Schwerer Verkehrsunfall auf der B 419 bei Wincheringen

»Wildcats« wurden auf Anhieb NRW-Meister

Schleiden. Den Sieg könnte man als historisch bezeichnen: Die »CFG Wildcats« sind in Bochum NRW-Meister im Schulflagfootball geworden. Erst vor einem guten halben Jahr wurde die Football AG am Clara-Fey-Gymnasium gegründet. Schnell erfreute sich der aufstrebende Sport großer Beliebtheit und das CFG konnte für die U-15 Meisterschaften die »Wildcats« ins Rennen schicken. Auf Anhieb schaffte man mit dem Gruppensieg beim ersten Turnier in Leverkusen den Einzug in die NRW-Landesfinalrunde, was zuvor in 20 Jahren Schulflagfootball noch keinem Team gelungen war. Nach intensiver Vorbereitung in mehreren Trainingstagen außerhalb der Schulzeit reisten die CFG-Schüler, unterstützt von einer kleinen, aber lautstarken Fangemeinde, zur Finalrunde nach Bochum. Dort trafen sich die acht besten Teams aus NRW, um den Landessieger auszuspielen. Die »Wildcats« mussten als Außenseiter gleich die ersten beiden Spiele ihrer Gruppe bestreiten, ohne die Gegner vorher beobachten zu können. Das Team um »Quarterback« Tim Gruhn spielte konzentriert und variantenreich und stand bereits vor dem letzten Gruppenspiel als Gruppensieger fest. Im Halbfinale zeigte das Team einen dominanten Auftritt gegen die »Rainbow Pirates« aus Spenge bei Bielefeld. Nach Schwierigkeiten zu Beginn der Partie überzeugte insbesondere die »Defense« beim 29:6. Im Finale warteten nun die »Hurricanes« aus Dormagen auf die »Wildcats« des CFG. In einer spannenden Partie konnte sich das Team von Headcoach Simon Mussinghoff und Assistant-Coach Dominik Göbel letztendlich durchsetzen und gewann dank einer »Interception« von Simon Hermes in der letzten Minute mit 18:13. Das TeamNeben dem Gewinn des NRW-Meistertitels wurde nach dem Spiel eben jener Held des Finals, Simon Hermes, von der Turnierleitung verdientermaßen zum »MVP Rookie - Defense« (Bester Neuling des Turniers - Verteidigung) gewählt. Im Einsatz waren Tim Gruhn, Bastian Keuer, Linus Richter, Fabian Langen, Simon Hermes, Leif Gastreich, Paul Cordel, Raphael Sures, Jona Brück-Thies und Marco Suhr. Es coachten Simon Mussinghoff und Dominik Göbel.

