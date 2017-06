Fairplay Tour macht Zwischenstopp im Industriepark

Ziel dieser großangelegten Fahrradtour ist es, in einem sport- und spielerischen Miteinander einen fairen und respektvollen Umgang zu praktizieren. Gleichzeitig werden mit ihr Spenden für Projekte der Welthungerhilfe in Afrika generiert. Bereits seit vielen Jahren wird die Fairplay-Tour durch die im IRT ansässige VET-Concept GmbH & Co. vielfältig unterstützt. Während des Stopps im IRT überreichte Nadine Hermesdorf, als Vertreterin des Unternehmens, einen Scheck mit einer großzügigen Spende an den Tourleiter Klaus Klären. Nach einer kleinen Stärkung und der Scheckübergabe ging es für die Jugendlichen mit ihren Betreuern weiter nach Wittlich, der Endstation für diesen Tag.

Auch in diesem Jahr wird die Tour durch die Europäische Interregionale Pool des Sports, den Landesportbund Rheinland-Pfalz und die Europäische Akademie des rheinland-pfälzischen Sports mit der Unterstützung von Ministerien, der ADD, Schulen, Kommunen, Sportvereinen und Sportverbänden sowie weiteren Partnern organisiert. Viele Prominente aus Sport und Politik sind begeistert von diesem Projekt. Sportminister Roger Lewentz hat für die „Fairplay Tour der Großregion 2017“ wieder einmal die Schirmherrschaft übernommen. Die Tour führt durch Rheinland-Pfalz, das Saarland, Frankreich, Luxemburg und durch Belgien.

Die Schüler aus den verschiedenen Ländern werden gemeinsam mit ihren Betreuern noch bis zum 1. Juli 2017 den „Fairplay-Gedanken“ leben und durch das Land tragen. Die Tour startet dieses Jahr in Birkenfeld, macht Station in Föhren, Wittlich, Jünkerath, Prüm, St. Vith und Bastogne (Belgien), führt dann über Redange, Luxemburg, Arlon (Belgien), Esch, Merzig, Saarbrücken, Saargemünd (Frankreich), Ottweiler und Mandern zum Ziel nach Trier. In den jeweiligen Etappenorten sind Empfänge mit Prominenten aus Politik und Sport geplant. Mehr Information zur Tour finden Sie unter: www.fairplaytour.de

red