Abnehmen wie ein Hollywood-Star

Ehrlich gesagt, ich hatte schon ein wenig Zweifel, ob das wohl klappt mit der Hypnose, denn eigentlich bin ich doch eher ein Mensch, der nicht so leicht loslassen kann. So machte mich dann auf den Weg zur Medical Ästhetik – Naturheilkunde & Hypnose-Praxis Brust in Sirzenich. Zunächst erklärte Hypnosetherapeutin Stephanie Brust mir, was sie vorhat und wie sie es schaffen will, mir so liebe Gewohnheiten wie Salzstangen-Käse-Träubchen-Wein-genießen für die nächsten drei Wochen abgewöhnen will. Dann verschafften wir uns erst einmal einen Überblick über meinen körperlichen Zustand. Die Körperepidanz-Messungen zeigt, wie es im Körper ausschaut - vom Gewicht bis Metabolischen Stoffwechselalter. Jippie.. ich bin zehn Jahre jünger als in Wirklichkeit. So lasse ich mir meine neue Lebensumstellung gefallen!

Dann ging es ans Eingemachte: Die Hypnose dauerte etwa eine dreiviertel Stunde. Ich wurde schön zugedeckt und versuchte mich zu entspannen, während Stephanie Brust auf mich bzw. mein Unterbewusstsein mit ruhiger und leiser Stimme einsprach. Zwischendurch dümpelte ich auch immer wieder weg oder dachte darüber nach, ob das was wird? Egal, was ich gedacht habe, es funktioniert trotzdem, erklärt mir Frau Brust am Ende der Hypnosesitzung, so als könne sie Gedanken lesen.

Bei meinem neuen Ernährungsplan setzt Frau Brust bei mir auf eine proteinreiche Ernährung, die fast ohne Kohlenhydrate auskommt. Auf Zucker wird gänzlich verzichtet. Zudem stellte sie mir ein Paket mit verschiedenen orthomolekularen Wirkstoffen zusammen, die ich über den Tag verteilt zu mir nehmen muss. Die orthomolekulare Medizin setzt auf die Erhaltung guter Gesundheit und die Behandlung von Krankheiten durch Veränderung der Konzentrationen von Substanzen im menschlichen Körper, die normalerweise im Körper vorhanden und für die Gesundheit erforderlich sind. Naja, dachte ich, das kann ja nichts schaden… Sie erklärte mir, dass sie mich innerhalb weniger Tage in den Zustand der Ketose versetzen wird, so dass ich ganz gezielt ungesundes Fett verlieren werde. Ich war ja schon in einigen Zuständen, nur in der Ketose war ich wohl noch nicht. So stimmte ich ihrem Vorhaben auch gerne zu.

Nun bin ich inzwischen eine Woche in der Ketose und ich muss sagen, es geht mir sehr gut. An die neue Ernährung habe ich mich auch schon ganz gut gewöhnt. Gestern Abend habe ich mich sogar dabei ertappt, dass ich überhaupt nicht mehr an Salzstangen und Co. gedacht habe. Ich habe auch überhaupt keinen Hunger. Ich darf ja schließlich alle zwei Stunden etwas essen, sofern es zu meiner ketogenen Ernährung passt. Zwei Kilo habe ich in der Woche auch schon verloren. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.

FIS