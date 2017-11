Falscher Polizist ergaunert fünfstelligen Geldbetrag

"Mein Name ist Brandt. Ich bin Polizeibeamter der Polizei Trier", so oder so ähnlich fingen die Gespräche in den vergangenen Woche an, in denen fast vier Dutzend Trierer von Betrügern dazu gebracht werden sollten, Auskünfte über Geld oder Schmuck preiszugeben oder an die Täter auszuhändigen. In manchen Fällen gaben die Betrüger vor, dass bei festgenommenen Einbrechern Notizen zu den Angerufenen gefunden wurden, die auf ein Ausbaldowern hindeuten und, dass die Polizei die Geldscheine bzw. den Schmuck aus diesem Grund kontrollieren müsse. Oftmals wird durch eine spezielle Technik auch die Nummer des Notrufes (110) oder Teile der Festnetznummer der örtlichen Polizei angegeben, um die Angerufenen davon zu überzeugen, dass die Polizei am Telefon ist.

Über 40 Senioren aus Stadtgebiet betroffen

Aufgrund der zahlreichen Warnungen der Polizei zu diesem Phänomen haben sich in den vergangenen Woche 43 Senioren aus dem Stadtgebiet Trier an die Polizei gewandt und von solchen Anrufen erzählt. Die wenigsten Angerufenen haben auf die Masche reagiert. In einem Fall waren die Betrüger allerdings erfolgreich. Sie erbeuteten am 2. November einen niedrigen fünfstelligen Betrag von einem Senior aus der Innenstadt.



Die Polizei Trier warnt darum nochmals eindringlich und gibt Ratschläge:



Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis!

Die Polizei wird Sie niemals zu Hause anrufen und um Informationen zu Ihren finanziellen Verhältnissen oder gar um Geld bitten!

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson zu sein vorgibt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben!

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf!