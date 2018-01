Flüchtlinge drehen Kurzkrimi über Trierer Legende

Das erste Neujahrsbaby 2018 kam kurz nach 2 Uhr

Bad Kreuznach Stadt. Aria Casper heißt das erste Neujahrsbaby 2018 im Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach. Am 1. Januar um 2.06 Uhr kam die neue Erdenbürgerin mit künftigem Wohnsitz in Wallhausen mit einem Geburtsgewicht von 4120 Gramm und einer Größe von 54 Zentimetern zur Welt. Ebenfalls in der Neujahrsnacht geboren wurde Larena Beul, die um 4.20 Uhr das Licht der Welt erblickte.