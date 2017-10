Halloween: Gruseln, aber mit Verstand

Vier Firmeneinbrüche in Halsenbach

Halsenbach. In insgesamt vier Firmengebäude im Industriegebiet Halsenbach versuchten Täter in der Nacht zu Freitag, 27. Oktober, einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter drangen dazu jeweils gewaltsam in die Gebäude ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. Allein der durch die Täter verursachte Sachschaden dürfte sich auf 4 000 Euro belaufen. Die Polizeiinspektion Boppard sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 67 42 / 80 90 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

