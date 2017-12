SP 08. Dezember 2017 Artikel teilen





Handball-WM: 500.Tor durch Rumänin

Stadt Trier. 80 Prozent des rheinland-pfälzischen Teils der 23. Frauenhandball-Weltmeisterschaft sind absolviert, bevor am heutigen Freitag die letzten 180 Spielminuten in Angriff genommen werden. Wobei die vier Qualifikanten für die Achtelfinal-Partien am Sonntag und Montag in Leipzig und in Magdeburg bereits feststehen, weil Angola und Paraguay noch immer keinen Punkt haben.