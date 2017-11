Männer überfallen Juweliergeschäft in der Innenstadt

Stadt Trier. Zwei Männer haben am 27. November gegen 12 Uhr ein Juweliergeschäft in der Trierer Brotstraße überfallen. Sie bedrohten die Anwesenden und versprühten eine Art Reizgas. Im Anschluss flüchteten sie mit einer noch nicht bekannte Anzahl an Schmuckstücken in unbekannter Richtung.