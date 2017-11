"Nah am Menschen": Caritasverband präsentiert neues Leitbild

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Caritasrates, Dr. Hans Günther Ullrich, wies Markus Leineweber als Vorstandsvorsitzender auf die besondere Verantwortung hin, die ein solches Leitbild mit sich bringt: Durch das öffentliche Bekenntnis zu den Leitsätzen formuliert der Verband nicht nur einen Rahmen, sondern einen verpflichtenden Maßstab für seine Arbeit. Er macht sich so bewertbar. Gleichzeitig wies Leineweber darauf hin, dass es sich hier nicht um eine Ist-Beschreibung handelt sondern vielmehr um Zielformulierung: So sollte Caritas-Arbeit aussehen. Caritasdirektor Dr. Bernd Kettern erläuterte im Folgenden die Bedeutung der einzelnen Leitsätze. Unterstützt wurde er dabei durch Mitarbeitende des Verbandes, die ihr Verständnis wichtiger Aussagen des Leitbildes in Videosequenzen formulierten.

Leitbild im sozialpolitischen Kontext

In seiner anschließenden Festrede griff Prof. Dr. Georg Cremer, ehemaliger Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes, einige Aspekte des Leitbildes auf und stellte sie in einen sozialpolitischen Kontext. So wies er beispielsweise auf das Spannungsfeld zwischen Leitsätzen und unternehmerischen Belangen hin, in dem Wohlfahrtsverbände ständig stehen. Weiter betonte Cremer die Rolle der Caritas als Anwalt für Menschen zu, die keine Stimme haben oder sich selbst nur schwer Gehör verschaffen können: "Die Caritas ist damit Akteur der Sozialpolitik und bewertet sozialpolitische Entscheidungen unter dem besonderen Fokus, wie sie auf Menschen wirken, die arm oder von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind." Mit ihrem Netz von Beratungsstellen, Diensten und Einrichtungen habe die Caritas gute Voraussetzungen, als Seismograph für Notlagen zu wirken. Sein Fazit: "Wer den Armen helfen will, muss auch dafür sorgen, dass unser Sozialstaat eine breite politische Unterstützung in der Mitte der Gesellschaft behält. Dazu müssen wir über Probleme nüchtern und lösungsorientiert sprechen, aber einen Untergangsdiskurs vermeiden. Denn ein Untergangsdiskurs verstärkt Ängste und Panik in der Mitte und hilft dem Populismus, der unser demokratisches Gemeinwesen bedroht."



Das Leitbild sowie weitere Informationen zum Caritasverband Trier gibt es hier.