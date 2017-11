Weihnachtsduft liegt in der Luft

Der Trierer Weihnachtsmarkt zählt auch im 38. Jahr zu den schönsten in ganz Deutschland. Vor der Kulisse des Doms und auf dem Hauptmarkt bieten vom 27. November bis zum 22. Dezember 95 Stände den passenden Rahmen. Erstmals gibt es ein fast täglich wechselndes Programm für die ganze Familie vom historischen Puppentheater bis zum Liedermacher. Die Trierer Polizei hat ein umfassendes Sicherheitskonzept entworfen. Mehrere Zufahrten zum Weihnachtsmarktgelände sind mit Betonbarrieren versperrt. Hauptmarkt und Domfreihof werden per Videotechnik überwacht. Uniformierte Polizeibeamte und Einsatzkräfte in Zivil werden vor Ort sein. Vor der Liebfrauenkirche steht das Sicherheitsmobil der Polizei als Anlaufstelle für Bürger.

Viele weitere Angebote

Auf dem Kornmarkt lockt ab sofort die Open-Air-Schlittschuhbahn "Sparkassen Ice Arena" – voraussichtlich bis 18. Februar. Der siebte Weihnachtsmarkt am Biewerbach der Grundschule in Kooperation mit den Biewerer Ortsvereinen und den örtlichen Unternehmen sowie vielfältigem Programm findet am Freitag, 24. November, ab 17 Uhr statt. Der Tierschutzverein Trier und Umgebung lädt am Samstag, 25. November, ab 13 Uhr zum Adventsbasar mit Nikolausüberraschung, Tombola, selbst gebackenem Kuchen, selbst gemachten Adventskränzen und vielem mehr ins Tierheim Zewen ein. Das Tufa-Weihnachtsmärchen für Kinder "Ein Känguru wie Du" feiert am Sonntag, 26. November, um 11 Uhr Premiere. Aufführungen noch bis Ende Dezember. Das Weihnachtsmärchen des Theater Trier heißt "Das Rätsel der gestohlenen Stimmen". Vom 28. November bis zum 3. Dezember können zum Lebkuchenwettbewerb im Stadtmuseum Simeonstift Kreationen abgeben werden. Alle Einreichungen werden ab dem 5. Dezember und bis zum 7. Januar ausgestellt, die schönsten Einreichungen gewinnen einen Preis.

Noch mehr Vorfreude tanken

Winterkino im Frankenturm: Ab dem 1. Dezember insgesamt zwölf Vorführungen des Kultfilms "Die Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann. Mehr Infos gibt es hier.

Sterntaler Weihnachtsfest: Vom 1. bis zum 3. Dezember präsentiert die Kulturkarawane das Sterntaler Weihnachtsfest in den historischen Gemäuern des Brunnenhofs. Über 30 Aussteller bieten außergewöhnliche, mit Hand und Herz hergestellte Produkte an. Für das kulinarische Wohl sorgen regionale Gastronomen und Winzer.

Adventslichter in Zurlauben: Weihnachtsmarkt am Zurlaubener Ufer vom 7. bis zum 10. Dezember mit regionalen Ausstellern und Musik

Weihnachtsmarkt Tarforst: Am Samstag, 9. Dezember, ab 11 Uhr, Augustinusplatz

CN