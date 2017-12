Weihnachtsvorfreude ins Trierer Rathaus bringen

Handball-WM: Stadt empfängt Teilnehmer und Offizielle

Stadt Trier. Die Handballwelt zu Gast in 2000-jähriger Geschichte: Am Montagmorgen hatte die Stadt Trier die Vertreter der sechs teilnehmenden Mannschaften der Frauen-Handball-Weltmeisterschaft sowie die Offiziellen des Weltverbands IHF und des Deutschen Handballbunds DHB zu einem Empfang in die Viehmarktthermen eingeladen.