Konfetti und Kamelle im Mosel-Ruwertal

Freitag, 24. Februar

• KV Morscheid: Kinderkarneval, Bürgerhaus

• Karneval Club Kenn: Seniorentreff, 15 Uhr, Mehrzweckhalle

• Igeler Carnevals-Verein: Karnevalsumzug, 17.33 Uhr

• KV Newel: Nachtumzug, 19.11 Uhr

• KV Welschbillig: 23. Männerballett-Festival, 20.11 Uhr, Kultur- und Marktscheune



Samstag, 25. Februar

• KV Morscheid: Zweite Kappensitzung, Bürgerhaus

• Livia Leiwen: Nachtumzug

• Bekond: Karnevalsumzug, 15.11 Uhr

• KV Laasa Hooten: Umzug, 15.11 Uhr, Kulturhalle

• Osburger Besenbinder: Zweite Kappensitzung, 19.49 Uhr, Vereinshaus

• Issel: Preismaskenball, 20 Uhr

• Schweich: Galasitzung, 20.11 Uhr, Bodenländchenhalle

• Kenn: Zweite Galasitzung, 20.11 Uhr, Mehrzweckhalle

• Föhren: Prunksitzung, 20.11 Uhr

• Trierweiler: Galasitzung, 19.33 Uhr



Sonntag, 26. Februar

• HVV Lorscheid: Karnevalsumzug

• KV Narretei der Pfarrei Schöndorf: Fastnachtsumzug

• Kenn: Fastnachtsumzug, 14.11 Uhr

• Waldrach: Umzug, 14.11 Uhr

• Kordel: Karnevalsumzug und Narrenball, 14.11 Uhr

• Trittenheim: Karnevalsumzug, 14.11 Uhr

• Fell: Karnevalsumzug, 14.11 Uhr

• Issel: Karnevalsumzug, 14.30 Uhr

• Trierweiler: Umzug, 14.33 Uhr

• Waldrach: Umzug, ab 14.11 Uhr



Montag, 27. Februar

• Osburg: Rosenmontagsumzug

• KV Waldrach: Rosenmontagsumzug in Trier, 12.11 Uhr

• Schweicher Karneval Verein: Rosenmontagsumzug, 14.11 Uhr

• Theater- und Karnevalverein Föhren: Rosenmontagsumzug, 14.11 Uhr

Dienstag, 28. Februar

• Umzug Trier-Ruwer, 14.11 Uhr

• KV Welschbillig: Karnevalsumzug, 14.11 Uhr

• Igel: Ausklang Karneval, 18 Uhr, Campingschenke

• Mehring: Umzug, 14.11 Uhr



Mittwoch, 29. Februar

Theater- und Karnevalverein Föhren: Heringsessen, 19.11 Uhr, Bürger- und Vereinshaus

So kommen Sie sicher durch die närrischen Tage

Wenn Sie beim Feiern Alkohol trinken, lassen Sie Ihr Auto lieber stehen. Schon ein Glas Sekt beeinträchtigt Ihre Reaktionsfähigkeit. Auch ohne Alkohol kann die Autofahrt an Karneval Gefahren bergen: Wenn Batman und Co. am Steuer sitzen, hört aus rechtlicher Sicht der Spaß auf. Wenn Sie sich kostümiert hinters Steuer setzen, darf Ihre Maskerade Sie nicht in Sicht, Gehör oder Bewegungsfreiheit einschränken. Gesichtsmasken und Ganzkörperkostüme sind daher ebenso tabu wie Clownsschuhe, mit denen Sie die Pedale nur noch erahnen können. Sollten Sie in solch einer Montur einen Unfall haben, gilt das als vorsätzliche Fahrlässigkeit. Grundsätzlich sind Verkleidungen nicht verboten, aber der Fahrer muss erkennbar sein. Allen Narren, die zu Fuß unterwegs sind, empfehlen wir: Denken Sie daran, dass der Straßenverkehr auch im Karneval gefährlich ist. Schauen Sie bitte wie immer nach links und rechts, bevor Sie eine Straße überqueren und bleiben Sie bitte an roten Ampeln stehen. Das Team vom WochenSpiegel wünscht eine schöne und vor allem gesunde närrische Zeit.

