Motorradfahrer bei Unfall auf der L 42 verletzt

Miezen unterliegen nach Sechs-Tore-Führung

Trier. Die DJK/MJC Trier tritt in der 2. Frauenhandball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Am Sonntag unterlagen die Miezen in Niedersachsen nach klarer Führung in der Anfangsphase mit 24:30 (14:15). Hannover liegt nach diesem Duell weiterhin auf einem Abstiegsplatz, allerdings nur noch zwei Zähler hinter den Miezen (Platz 10), bei denen die etatmäßige Torfrau Nummer 1, Melanie Eckelt, nach überwundenen Rückenproblemen wieder zum Einsatz kam.