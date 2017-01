Fünf Ferienobjekte bekommen Sterne

Das Ferienhaus Hilberath in Adenau erhielt vier Sterne, das Ferienhaus Junkerhaus in Aremberg ebenfalls mit Sternen und das Ferienhaus Kastanienhof in Sierscheid mit drei Sternen. Die Ferienwohnungen Alfred Romes mit (drei Sterne) und die Ferienwohnung Heinz Romes (drei Sterne) beide in Wimbach wurden ebenfalls geehrt. Guido Nisius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, gratulierte gemeinsam mit Marion Wamig von der Tourist-Information Hocheifel-Nürburgring den Gastgebern herzlich. Er hob hervor, dass die Klassifizierung eine aktive Unterstützung eines zukunftsfähigen Qualitätstourismus im Adenauer Land bedeute. »Die Sterne-Klassifizierung ist eine höchst effektive Werbung und ermöglicht einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Anbietern«, so Nisius. Bundesweit sind derzeit rund 58.000 Ferienunterkünfte mit den DTV-Sternen ausgezeichnet.