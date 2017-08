Tiefbauarbeiten in der Kripper Straße verlaufen nach Plan

Damit wird das in 2016 begonnene Großprojekt „Erschließung Sinzig-Nord fortgeführt. Alle Arbeiten verlaufen planmäßig und die Kanalbauarbeiten sind bereits bis kurz vor Einfahrt Getränke-Juchem/Aldi fertiggestellt. Die Straßenbauarbeiten sind dort derzeit in vollem Gange und in der kommenden Woche werden die Asphaltarbeiten durchgeführt. Ende August wird die Kripper Straße für den Teilbereich Einmündung Kölner Straße bis zur Einfahrt Getränke - Juchem wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Anschluss an die Fertigstellung dieses ersten Teilbereiches werden die Kanalisationsarbeiten in der Stichstraße, welche zu KIK / Roßmann führt, fortgesetzt. Abschließend erfolgt dann noch die Herstellung Kripper Straße bis zur Straßenmeisterei Sinzig, so dass lt. Werkleiter Bernd Lischwé der Termin zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme bis Ende Oktober wie geplant eingehalten werden kann.

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter der Sinziger Stadtwerke unter der Tel. Nr. 02642/4001-80 zur Verfügung.