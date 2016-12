"Klassik auf dem Vulkan" und Mosel Musikfestival

Es ist die Zeit der Erwartung und Vorfreude... nicht nur auf Weihnachten. Präsentiert wurden jetzt auch die Top-Events des kommenden Sommers. Wer wunderbare Musikerlebnisse an ungewöhnlichen Schauplätzen will und dafür in der Heimat bleiben möchte, sollte sich schnellstmöglich auf die Socken, ans Telefon oder an die Tastatur machen und Karten reservieren. Denn die Erfahrung zeigt, dass sowohl bei »Klassik auf dem Vulkan« wie beim Mosel Musikfestival die Veranstaltungen schnell ausverkauft sind.

Pop trifft Klassik

Und in der kommenden Festivalsaison dürfte es einen besonders heißen Run auf die begehrten Plätze geben. Denn beide Veranstaltungsreihen geizen nicht mit Reizen und bieten echtes Starpotenzial auf. International renommierte Pianisten wie Martin Stadtfeld (25. Juni, Forum Daun), Khatia Buniatishvili (11. Juli, Kloster Machern) oder Grigory Sokolov (18. Juli, Kloster Machern) beweisen seit Jahren, dass ihre Virtuosität zur absoluten Weltspitze gehört. Normalerweise spielen sie in den großen Konzertsälen der Metropolen. Umso bemerkenswerter ist es, dass sie den Weg aufs gar nicht platte Land finden und in der Vulkaneifel oder vor deren Haustür an der Mosel gastieren.

Sowohl »Klassik auf dem Vulkan« wie das Mosel Musikfestival haben ihr Programm jedoch auch einem Publikum geöffnet, das nicht nur hoch klassische Klänge, sondern auch leichtere Kost liebt. So wird das natürliche Amphitheater des Gemündener Maarkessels beschwingt von Pop mit Brings (15. Juli) und mit »Night Fever - The very best of the Bee Gees« (29. Juli). Hits aus Musicals, Filmen und Oper kommen am 8. Juli auf die Bühne am Maar. Das Rund des Karlsbader Platzes in Bernkastel-Kues beispielsweise wird mit Alpenrock des Herbert Pixner Projekts (7. September) in Stimmung gebracht. A-capella-Comedy gibt es mit »Bliss« in der Mosellandhalle (23. September). Für Kinder haben die Festivals ebenfalls etwas zu bieten: Die Burghofbühne Dinslaken bringt das Theaterstück »Tintenherz« auf die Bretter (27. Juni, Forum Daun), der Kindermusikmacher Rolf Zuckowski macht ein Benefizkonzert »Kinder brauchen Musik« in der Arena Trier (24. September). Giora Feidman, Herz und Seele der Klezmermusik, scheint besonders begeistert von der Region zu sein: Nach hinreißenden Konzerten am Gemündener Maar bei »Klassik auf dem Vulkan« ist er 2017 zur Abwechslung im Kloster Machern zu Gast (21. Juli). Er ist quasi das musikalische Bindeglied zwischen beiden hochkarätigen Events, die sich ihre besonderen Eigenarten bewahren.

Kultur lohnt sich!

Auf jeden Fall ist publikumswirksame Kultur auf dem Land auch in nüchternen Zahlen ein überzeugendes Argument: Für jeden ausgegebenen Kultur-Euro bleiben drei als Wertschöpfung vor Ort, rechnet der in 2017 in Ruhestand gehende Mosel-Musikwochen-Intendant Hermann Lewen vor. Das gilt auch für die Eifel.

Vorverkauf

Klassik auf dem Vulkan (25. Juni bis 29. Juli 2017) unter anderem mit Martin Stadtfeld, Anna Maria Kaufmann und der Russischen Kammerphilharmonie sowie Brings. Karten und Infos: www.klassikaufdemvulkan.de und im Forum Daun.

Mosel Musikfestival (8. Juli bis 3. Oktober 2017): Konzerte mit Franz Grundheber, Khatia Buniatishvili, Grigory Sokolov, Valer Sabadus und Giora Feidman uam. Karten und Infos: www.moselmusikfestival.de.