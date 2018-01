Zu schnell unterwegs: Auto überschlägt sich

Am Montagvormittag, um 11.10 Uhr, befuhren drei Pkw hintereinander die L 10 von Oberbettingen kommend in Richtung Hillesheim. Ausgangs einer Rechtskurve scherte der mittlere Pkw-Fahrer aus um zu überholen. Während des Überholvorganges geriet das Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab.Der Pkw überschlug sich mehrfach. Hierbei erlitt der 26-jährige Fahrer Verletzungen, er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.