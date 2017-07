Einbrecher scheitern an Sektionaltor

Frontal gegen Baum - aber Glück gehabt!

Stadt Trier. Spektakulärer Unfall am Sonntagmorgen gegen vier Uhr auf der Zurmaienerstraße kurz vor der Autobahnauffahrt zur A 602. Nach Angaben der Polizei befuhr ein Mann, der vermutlich unter Alkoholeinwirkung stand, die Zurmaienerstraße stadtauswärts in Richtung Autobahn als er nach links von der Fahrbahn abkam und frontal über den Grünstreifen gegen einen Baum fuhr, der dabei entwurzelt wurde. Der Fahrer hatte Glück, konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und erlitt nur leichte Verletzungen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Stecke in Richtung Schweich voll gesperrt, in der Gegenrichtung die linke Fahrbahn. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz war die Autobahnpolizei Schweich, die Polizeiinspektion Trier, die Berufsfeuerwehr Wache eins und zwei sowie der Rettungsdienst und der Notarzt der Berufsfeuerwehr Trier. Fotos: Agentur Siko