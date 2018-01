Jogger schlägt und beleidigt Geländewagenfahrer

Schillers "Don Carlos" feiert Premiere im Theater Trier

Stadt Trier. Friedrich Schillers "Don Carlos" ist im Kern eines der modernsten Dramen seiner Zeit. Nicht nur die Freiheit der Gedanken, ein ganzes humanistisches Weltbild entwirft der Autor durch seine Figuren. Und mehr: Neben der Geschichte einer leidenschaftlichen – aber unmöglichen – Liebe malt Schiller ein präzises und abgründiges Familiengemälde, in dem monarchischer Despotismus neben demokratischer Utopie erlebt werden kann. Am 13. Januar feiert das Schauspiel in einer Inszenierung von Alexander May Premiere im Theater Trier

