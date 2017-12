Segen bringen, Segen sein

Im Hunsrück war der Staffelstern in Rheinböllen-Rayerschied, Beltheim, Kirchberg und auf dem Flughafen Hahn zu Gast. In Workshops haben die Kinder die indische Kultur näher kennengelernt. Der Sternsinger-Film zum Thema Kinderarbeit in Indien hat den Kindern das Beispielland nähergebracht, sie sehr beeindruckt und auch betroffen gemacht.

Beeindruckt - und betroffen

„Besonders schlimm war es für viele, dass sogar Kinder schon hart arbeiten müssen, um ihre Familien zu unterstützen. Bestürzt waren die Kinder, dass die achtjährige Neetu ihren Vater verloren hat, der an gesundheitlichen Folgen seiner Arbeit beim Schmelzen von Glasarmreifen durch die giftigen Gase des Bunsenbrenners gestorben ist“, berichtet Daria Thoi, Gemeindereferentin in Kirchberg. Für die Hunsrücker Jungen und Mädchen ist es kaum vorstellbar, unter welchen Bedingungen Kinder in anderen Ländern aufwachsen. So wurde zum Beispiel darüber gesprochen und abgestimmt, was Mithilfe im Haushalt ist, was der Aufbesserung des Taschengeldes dient und ab wann Kinderarbeit beginnt.

Für eine bessere Perspektive

Als Sternsinger wollen sie Kindern in Ländern wie Indien ermöglichen, die Schule zu besuchen, um später eine berufliche Perspektive zu haben. „Es war eine schöne und eindrucksvolle Veranstaltung, die die Kinder und Jugendlichen aus den verschiedenen Pfarrgemeinden zusammen gebracht hat“, berichtete Gaby Barden von der Vorbereitungsgruppe aus Beltheim. Sie organisierte mit anderen Ehrenamtlichen das Treffen für die Dörfer der Pfarreiengemeinschaft Kastellaun.

In unterschiedlichen Workshops konnten die Kinder Glitzertattoos und Armbänder herstellen oder indische Teigtaschen und Kheer, Milchreise mit Obstsalat zubereiten. Auf dem Flughafen Hahn gestalteten die zukünftigen Sternsinger eine Seite des Reisetagebuchs des Sterns und die bunten Bänder am Stern. „Leider war der Stern nur einen Tag bei uns. Das Projekt wird von vielen Ehrenamtlichen getragen und die können meist nur am Wochenende fahren. Es hat auf jeden Fall auch neugierig gemacht auf die Aussendungsfeier der Sternsinger in Trier“, fasst Markus Koch zusammen, der ehrenamtlicher Ansprechpartner für die Sternsingeraktion in der Pfarreiengemeinschaft Rheinböllen ist.

Fahrt zur Aussendungsfeier

Die Pfarreiengemeinschaft Kirchberg bietet eine Fahrt zur bundesweiten Aussendungsfeier nach Trier an. Weitere Informationen hierzu und Anmeldungen sind im Pfarrbüro unter Telefon 0 67 63 / 15 13 möglich.

Jedes Jahr rund um den 6. Januar sind die Sternsinger bundesweit unterwegs. In beinahe allen Gemeinden der Region bringen sie in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige mit dem Kreidezeichen „C+M+B“ den Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt. Die 60. Aktion Dreikönigssingen im Januar 2018 steht unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“. Eine Teilnahme ist für alle Kinder möglich. Anmeldungen bei den ehrenamtlichen Helfern vor Ort. Willkommen sind auch ältere Jugendliche und Erwachsene, die die Gruppen begleiten.