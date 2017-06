Das Programm »Der Klang der Revolte« erzählt davon, wie der Rock & Roll nach Deutschland kam und was er angerichtete. Schauspieler Jürgen Bräutigam berichtet von Beatniks und Bukowski, von Halbstarken und Rollenden Steinen, von Woodstock und Stammheim. Den Soundtrack dazu liefern die »Grauen Stars« mit Musik von von Jimi Hendrix, den Rolling Stones, The Who, und anderen Rockbands. Songs von Gestern, die bis heute unser Leben verändert haben, oft gehört, aber nach wie vor unerhört gut. Eigene Stücke aus der Feder von Jürgen Bräutigam und Peter Lenz machen das Rocktheater komplett.Einlass 20.30 Uhr, Beginn um 21.30 Uhr . Eintritt 10 Euro an der Abendkasse, 8 Euro im Vorverkauf in der AJK, www.AJK-Kulturzentrum.de und im Musikladen von Peter Lenz in der Mühlenstraße.