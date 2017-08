Testfahrt mit dem Elektroauto - Besichtigung des Windparks

Wenn am Dienstag, den 5. September 2017 um 19 Uhr der Film „Bauen mit der Energiewende“ im Cineplex Bad Kreuznach gezeigt wird, ist auch ein Team der Kreuznacher Stadtwerke vor Ort und beantwortet gerne Fragen zum Wärme-Contracting des Energieversorgers und gibt Energiespartipps.

Am Mittwoch, den 6. September 2017 von 15 bis 19 Uhr wird dann Elektromobilität erlebbar. Interessierte sind zu Testfahrten mit den Nahemobil-Carsharing-Autos eingeladen. Die Elektroautos, unter anderem ein Renault Zoe, fahren leise, kostengünstig und umweltschonend. Treffpunkt für die Testfahrten ist der Bourger Platz in Bad Kreuznach.

Wer schon immer mal einen Windpark besichtigen wollte, hat am Samstag, den 9. Sep-tember 2017 von 10 bis 12 Uhr in Fürfeld Gelegenheit dazu. Interessierte können sich dazu unter Telefon 0671 99-1231 oder per Mail an n.goehlich@stadtwerke-kh.de anmelden.