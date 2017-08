De Jick schlaache

Auffahrunfall durch abgelenkten Fahrer

Wittlich. Am Dienstag, 15. August, ereignete sich gegen 9.15 Uhr ein Auffahrunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen auf der L 141 zwischen Wittlich und der Auffahrt zur A 60 in Fahrtrichtung Salmtal. Infolge eines Linksabbiegers hatte sich der Verkehr gestaut. Auf das Stauende fuhr ein Fahrzeug auf, dessen Fahrzeugführer einen Augenblick abgelenkt war. Das auffahrende Fahrzeug schob das vor ihm stehende Fahrzeug auf einen noch davor stehenden Anhänger eines Lastwagens. Zwei Personen wurden leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Foto:Polizei