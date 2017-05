Fröh Vüjel fress de Katz

Kaller beim härtesten Amateur-Radrennen der Welt

Kall. Mit Mallorca muss man nicht zwangsläufig Sonne, Strand und Ballermann verbinden. Für Radsportfans steht die spanische Insel im Mittelmeer auch als Schauplatz für eines der schwersten Jedermann-Radrennen für Amateure. Der Name des Rennens lautet »M312« und in diesem Jahr sorgte dort Christian Dörfler aus Kall für Furore. Er trat für das «Team MINI Düren” in die Pedale tritt und konnte einen respektablen vierten Platz erringen.