02. August 2017





Nix an de Fööss

Manni kallt platt. „Kenn Botz am Aasch“ war sprichwörtlich die bitterste Form der Armut in Eifel und Börde, denn in dem Zustand kann man nicht einmal das blanke Hinterteil bedecken. Vornehmer ausgedrückt hat der Bitterarme „nix am Hengesch“. Da ist es schon besser, „nühs an de Fööss ze hann“, also ohne Schuhe durchs Leben zu gehen. Wer „nühs an de Hangk hätt“, dem mangelt es an Möglichkeiten und Gelegenheiten.