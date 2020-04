fs 20. April 2020 Artikel teilen





Update: 149 Corona-Erkrankte im Kreis

Inzwischen sind zehn Personen an Folgen des Virus gestorben

Kreis Euskirchen. Wie das Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen meldet, wurden seit Beginn der Registrierung im Kreis Euskirchen insgesamt 309 Covid-19-Fälle erfasst. Inzwischen sind zehn Personen aus dem Kreis an Folgen des Virus verstorben. Beim aktuellen Todesfall handelt es sich um eine 85-jährige Frau, die am Wochenende in einem Krankenhaus gestorben ist. Hinzu kommt ein weiterer Patient, der zwar COVID-positiv war, aber unabhängig davon an einem Schlaganfall verstorben ist. 140 Personen sind mittlerweile wieder gesund.