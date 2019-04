Brexit und Europaskepsis

Auto kollidiert mit Telefonmast und Baum

Strotzbüsch. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 52 nahe Strotzbüsch wurden am Mittwochmorgen drei Personen schwer verletzt.Am Mittwoch, 24. April, gegen 9.40 Uhr, fuhr ein 85-Jähriger aus dem Kreis Wittlich auf der L 52 von Niederscheidweiler in Richtung Lutzerath. In seinem Auto befanden sich eine 84-jährige Beifahrerin sowie eine 51 Jahre alte Mitfahrerin. In einer…