Der Mega-Hype um CBD-Öl – was steckt dahinter?

CBD ist einer der Hauptwirkstoffe der Cannabispflanze, der andere ist THC. CBD sind Cannabidiole, denen viele positive Wirkungen nachgesagt werden. So soll der Wirkstoff entzündungshemmend, entkrampfend und schmerzstillend wirken. Eines ist er nicht: Er hat keine psychedelische Wirkung. Von CBD wird niemand high. Der berauschend wirkende Stoff im Marihuana ist das THC – Tetrahydrocannabinol. Dieser Wirkstoff ist in CBD-Ölen nicht enthalten oder nur in geringem Maß. Cannabidiol ist auch nicht toxisch und lässt sich auch über einen längeren Zeitraum anwenden. THC-Öle sind in der Apotheke gegen Vorlage eines Rezeptes vom Arzt erhältlich, sie sind verschreibungspflichtig, weil sie unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Ärzte verschreiben es, um starke Schmerzen zu behandeln oder gegen verschiedene Nervenleiden. CBD-Öl hingegen ist rezeptfrei erhältlich und darf maximal 0,2 Prozent THC enthalten. Doch was ist dran am Mega-Hype rund um CBD-Öl?