Kontrollen in Wintersportgebieten fortgefÃ¼hrt

Unfallflucht in Jünkerath

Jünkerath. In der Gönnersdorfer Straße wurde in der Nacht auf Sonntag ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Am gestrigen Sonntag, 24. Januar, stellt eine Anwohnerin der Gönnersdorfer Straße in Jünkerath gegen 12.15 Uhr fest, dass der vor ihrem Anwesen geparkte BMW in der Nacht zuvor beschädigt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde…