Versuchter Einbruch in Postverteilungszentrum

Auszeichnung für Dr. Christoph Block

Trier. Mit dem Trierer Weihnachtscircus-Award wurde in diesem Jahr der Leiter der Villa Kunterbunt, Dr. Christoph Block, von Zirkusmanager Oliver Häberle, Laudator Jean Pütz und Wochenspiegel-Geschäftsführerin Evelin Maus ausgezeichnet. Die Ehrung wird traditionell am Premieren-Galaabend in der Manege an eine Persönlichkeit überreicht, die sich auf herausragende Weise sozial engagiert und um die Region verdient gemacht hat.