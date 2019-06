Videoimpressionen vom 24h-Rennen

Der derzeit Führende Audi R8 LMS (#4) von Audi Sport Team Phoenix hat gerade seinen letzten Boxenstopp hinter sich gebracht. Jetzt muss der Manthey-Porsche zeigen, was unter der Haube steckt. Der Ferrari-Wochenspiegel #11 mit Oliver Kainz am Steuer liegt weiterhin auf Platz 11. Der Wochenspiegel-Ferrari #22 mit Hendrik Still am Steuer hat sich auf Platz 15 vorgearbeitet.