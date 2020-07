Zwei Parkplätze am "Ring" werden geöffnet

Die Verantwortlichen des Nürburgring fordern "Ring"-Fans auf sich aber strikt an die allgemeinen Abstands- und Hygiene-Regeln sowie an weitere Vorgaben einzuhalten. Das sind: Mindestabstand (1,50 Meter) einhalten; maximal zehn Personen in einer Gruppe; die Parkplätze schließen um 19 Uhr und den Anweisungen unseres Personals befolgen. Verboten sind: Camping, Grillen, das Mitbringen und Nutzen von Sitzmöglichkeiten (Campingstühle). "Nur wenn sich alle an die Regeln halten, können wir diese Lockerungen aufrecht erhalten. Wir zählen auf Euch", hoffen die "Ring"-Verantwortlichen auf die Mitarbeit der Fans.

Foto: Nürburgring

