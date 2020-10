Kram- und Frischemarkt in Altenahr

Sehr viel positive Resonanz seitens der Besucher sowie auch die viele weiteren Anfragen verschiedenster Aussteller und Standbetreiber haben den Weinort Altenahr e.V. gemeinsam mit der Marktleitung veranlasst, mit diesem Veranstaltungsformat in die zweite Runde zu gehen. Unter strikter Einhaltung der geltenden Corona-Abstands- und Hygiene-Verordnung werden Gäste und Einheimische wieder ein umfangreiches Angebot von rund 30 Verkaufsständen im "Einbahnstraßen-System" erleben und ein entspanntes Flanieren entlang des kompletten Ahrufers im Ortskern von Altenahr genießen können.

Beginn der "Einbahnstraße" für die Besucher des Marktes ist am Zugang des Ahrufers auf Höhe des Hotels zur Post. Ende der "Laufrichtung-Einbahnstraßenführung" ist am großen Parkplatz in der Tunnelstraße. Die Zufahrten zu den Parkplätzen am Ahrufer bleiben zugänglich. Der fließende Verkehr in der Ortsdurchfahrt ist von der Veranstaltung unbeeinträchtigt. Der Markt öffnet am Samstag, 3. Oktober von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 4. Oktober von 11 bis 18 Uhr. Die Ahrtalbahn aus Richtung Remagen erreicht Altenahr im Stundentakt.