Regionalbahn erfasst Auto

Am gestrigen Mittwochmittag kam es in Höhe des Bahnübergangs Pützfeld zu einem gefährlichen Zwischenfall im Bahnbereich. Der 45-jährige Fahrer eines Pkw übersah beim Überqueren eines Bahnübergangs, der nur mit einem Andreaskreuz gesichert ist, laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache eine herannahende Regionalbahn. Trotz Achtungspfiff und sofort eingeleiteter Schnellbremsung kollidierte der Zug mit dem Fahrzeug und schleuderte es zur Seite. Bei dem Unfall wurden weder der Autofahrer und seine Beifahrerin noch die sich im Zug befindlichen Personen ernsthaft verletzt.

Der Sachschaden am Pkw wird laut die Polizei auf rund 6.000 Euro, der am Zug auf 8.000 bis 10.000 Euro geschätzt. Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr. Einige Züge fielen aus. An dem Einsatz beteiligt waren Kräfte der Bundespolizei Trier, der Polizeiinspektion Adenau sowie ein Rettungswagen. Die Bundespolizei Trier hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.