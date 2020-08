Coronavirus: 13 Neuinfektionen im Kreis

Mehrere Einbrüche in Esch

Esch. Diebe erbeuteten in Esch zwei Pedelecs, ein Cross-Motorrad sowie Werkzeug und elektrische Gartengeräte. Wie die Polizei mitteilt, ist es in der Nacht von Donnerstag, 27. August, auf Freitag, 28. August, in der Eschbergstraße in Esch zu mehreren Diebstählen gekommen. Von drei Grundstücken entwendeten die bisher unbekannten Täter zwei Pedelecs, ein…