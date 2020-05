Coronavirus: Vier Neuinfektionen im Kreis

Idar-Oberstein hat wieder einen Stadtarchivar

Idar-Oberstein Stadt. Am 1. Mai hat Ulf Schneider seine Tätigkeit als neuer Stadtarchivar aufgenommen. Er tritt damit die Nachfolge von Manfred Rauscher an, der das Archiv rund 31 Jahre lang hauptamtlich geleitet hatte. Raucher war zwar am 31. Mai 2015 in den Ruhestand gegangen, führte das Archiv seither aber stundenweise weiter.

