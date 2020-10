Mehrere Infektionen in Senioreneinrichtung

Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat gestern Abend zwölf registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet - fünf in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, vier in der Gemeinde Grafschaft, sowie je eine in Remagen und den Verbandsgemeinden Adenau und Bad Breisig. Die Gesamtzahl der Personen, die im Kreis Ahrweiler seit Beginn der Zählung als infiziert registriert wurden, liegt bei 450. Davon gelten 380 als genesen. Vier Personen sind laut Kreisverwaltung an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Demnach sind im Kreis Ahrweiler derzeit 66 Personen als aktuell infiziert registriert. 322 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Ahrweiler liegt bei 32 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche an.

Da es laut Kreisverwaltung in einer Senioreneinrichtung in Bad Neuenahr-Ahrweiler einen positiven Nachweises auf den Coronavirus SARS-CoV-2 gegeben hatte, habe das Gesundheitsamt am Dienstag vorsorglich alle Bewohner sowie das Personal getestet. Die ersten Ergebnisse haben laut Kreisverwaltung bei fünf Bewohnerinnen und Bewohnern sowie zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen bestätigten Nachweis erbracht. Weitere Ergebnisse stünden noch aus. Angaben über die Anzahl der getesteten Personen in der Einrichtung sowie die Anzahl der Tests, die bislang negativ ausfielen, machte die Kreisverwaltung bislang nicht. Die Bewohner sowie die engen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Gemeinschaftlich genutzte Bereiche der Einrichtung seien geschlossen und alle Bewohner bis zum Vorliegen aller Testergebnisse isoliert worden. Zudem gelte bis auf Weiteres ein Betretungsverbot für die Einrichtung. Dies werde vom Gesundheitsamt überwacht. Alle weiteren Schritte und Maßnahmen erfolgen laut Kreisverwaltung nach dem Vorliegen aller Ergebnisse.

Der aktuelle Verlauf der Corona-Pandemie stellt sich in den einzelnen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden im Kreis wie folgt dar:

Verbandsgemeinde Adenau: 45 Infektionen, davon 33 genesen

Verbandsgemeinde Altenahr: 51 Infektionen, davon 45 genesen, 1 Person verstorben

Verbandsgemeinde Bad Breisig: 34 Infektionen, davon 30 genesen

Verbandsgemeinde Brohltal: 30 Infektionen, davon 23 genesen

Gemeinde Grafschaft: 59 Infektionen, davon 54 genesen

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: 118 Infektionen, davon 106 genesen, 2 Personen verstorben

Stadt Remagen: 54 Infektionen, davon 44 genesen

Stadt Sinzig: 59 Infektionen, davon 45 genesen, 1 Person verstorben