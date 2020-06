Neun Corona-Patienten im Krankenhaus

In den Krankenhäusern des Kreises wurden seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt neun Personen mit einer bestätigten Covid-19-Erkrankung stationär behandelt. Drei Personen hatten dabei einen so schweren Krankheitsverlauf, dass sie beatmet werden mussten. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises Ahrweiler aktuell mit. Für Covid-19-Patienten stehen im Kreis das Krankenhaus Maria Stern in Remagen sowie das Marienhaus Klinikum in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Adenau zu Verfügung.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass es sich um die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle handele, die in den Krankenhäusern des Kreises behandelt wurden. Es handele sich dabei nicht um eine Gesamtzahl von besonders schwer erkrankten Personen aus dem Kreis Ahrweiler. Die Patienten der beiden Krankenhäuser können auch außerhalb des Kreises Ahrweiler stammen. Gleichzeitig sei es möglich, dass Infizierte aus dem Kreis Ahrweiler in anderen benachbarten Kliniken versorgt wurden oder werden. Hinzu komme eine erhebliche Anzahl an Verdachtsfällen, bei denen sich der Erkrankungsverdacht jedoch nicht bestätigt hat.

Aktuelle Zahlen

Insgesamt ist die Zahl der bestätigten und regis­trierten Personen, die aktuell mit Covid-19 infiziert sind, im Kreis Ahrweiler rückläufig. Innerhalb der vergangenen sieben Tage kamen laut Kreisverwaltung drei registrierte Infizierte, so dass seit Beginn der Corona-Pandemie 191 Infizierte im Kreis Ahrweiler registriert wurden. Eine vorerkrankte 73-jährige Frau ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben, 170 Personen gelten als genesen. Somit sind zum aktuellen Zeitpunkt 20 registrierte Personen im Kreis Ahrweiler mit Covid-19 infiziert. 35 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Der Verlauf der Infektionen stellt sich in den einzelnen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden im Kreis wie folgt dar:

Verbandsgemeinde Adenau: 28 Infektionen, davon 28 genesen => aktuell keine Infektion

Verbandsgemeinde Altenahr: 10 Infektionen, davon 10 genesen => aktuell keine Infektion

Verbandsgemeinde Bad Breisig: 17 Infektionen, davon 16 genesen => aktuell 1 Infektion

Verbandsgemeinde Brohltal: 13 Infektionen, davon 13 genesen => aktuell keine Infektion

Gemeinde Grafschaft: 22 Infektionen, davon 20 genesen => aktuell 2 Infektionen

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: 50 Infektionen, davon 34 genesen => aktuell 16 Infektionen

Stadt Remagen: 21 Infektionen, davon 21 genesen => aktuell keine Infektion

Stadt Sinzig: 30 Infektionen, davon 28 genesen, 1 Person verstorben => aktuell 1 Infektion