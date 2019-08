Ehemalige i-Dötzchen gesucht

Am Montag beginnt in Rheinland-Pfalz die Schule wieder. Nicht nur die Eltern, auch viele Omas und Opas werden den ersten Schultag mit ihren i-Dötzchen begehen. Erinnern Sie sich auch noch ein Ihren ersten Schultag?

Der WochenSpiegel sucht Leser, die vor 50 Jahren und mehr eingeschult wurden. Schicken Sie uns Ihre Bilder mit Namen, Wohnort, dem Namen der ehemaligen Schule sowie Einschulungsjahr - und gerne Ihre Erinnerungen in drei oder vier Sätzen - per E-Mail an red-ahrtal@weiss-verlag.de oder per Post (bitte keine Originalbilder, da sie nicht zurückgeschickt werden) an unsere Redaktion unter der Adresse WochenSpiegel, Marktplatz 17, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Einige der Fotos werden wir in den darauffolgenden Wochen in der Zeitung veröffentlichen. Unsere Bestimmungen zum Schutz Ihrer Daten finden Sie im Internet unter www.wochenspiegellive.de/Datenschutz.