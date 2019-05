Gesundheitsexperten im Dialog

Wittlicher Georgspfadfinder gestalten Garten

Kreis Bernkastel-Wittlich. Die 72 Stunden Aktion 2019 des BDKJ war auch in der Seniorenresidenz St. Paul ein voller Erfolg.Bundesweit hieß es vom 24.-26. Mai beim Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) wieder einmal „Uns schickt der Himmel - 72 Stunden Gutes tun“. So auch in der Seniorenresidenz St. Paul in Wittlich-Wengerohr. Der Projektauftrag der Aktion in diesem Jahr…

weiterlesen