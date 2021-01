QualifizierungsmaÃŸnahme der â€žEhrenamtsschuleâ€œ ausgebucht

The task of a dissertation is to argue a point that is relevant to your major through a clearly stated thesis and presentation of data, information, and facts that support your claims. A professional Books To Help With Essay Writing service will help you to take the presentation of your material to the next level. Landrat Dr. Jürgen Pföhler freut sich über die große Nachfrage: „Es zeigt, dass wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der Kreisvolkshochschule Ahrweiler, das richtige Konzept entwickelt haben, um Vereine und Initiativen fit für die Zukunft zu machen. Der Ansturm übertrifft all unsere Erwartungen und ist Ansporn, die Schulung bereits im zweiten Halbjahr 2021 zu wiederholen.“

Die Ehrenamtsschule bietet Vereinsvorständen an vier Wochenenden die Gelegenheit, sich in den Themenbereichen Vorsitz, Kasse, Öffentlichkeitsarbeit und moderne Geschäftsführung weiterzubilden. Das Angebot gilt für Vereine und Initiativen im Kreis Ahrweiler, unabhängig von ihrer Größer oder Sparte.

Aktuelle Infos zum Projekt „Weitermachen! Kreis Ahrweiler" und der „Ehrenamtsschule" unter www.kreis-ahrweiler.de/weitermachen, www.kvhs-ahrweiler.de oder beim Team „Weitermachen!", Telefon 0 26 41 / 97 55 65, E-Mail weitermachen@kreis-ahrweiler.de.