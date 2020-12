Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Pkw kollidiert mit Linienbus

Burgen. Am frühen Dienstagmorgen, 8. Dezember, ist ein Pkw auf der B 49 bei Burgen mit einem Linienbus kollidiert. Dabei wurde die Fahrerin des Autos verletzt. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge erheblich beschädigt.