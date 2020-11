Uferlichter leuchten auch diesen Winter

Flughafen Hahn: Autogottesdienst zu Allerheiligen

Hahn. In besonderen Zeiten muss man besondere Wege gehen - und so lud die Pfarreingemeinschaft Kirchberg an Allerheiligen in diesem Jahr zum Autogottesdienst auf das Gelände an der Ringeltaube und der Jugendkirche Crossport to Heaven auf dem Flughafen Hahn ein.

