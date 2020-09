Freie Fahrt am Weltkindertag

Mit den Busanschlüssen der Linien 819 und 821 sind ab dem Endbahnhof Engeln sogar Schloss Bürresheim, der Laacher See oder das Vulkanmuseum "Lava-Dome" in Mendig erreichbar (im Bus keine Freifahrt).Übrigens: Vielleicht hat der eine oder endere junge Gast Lust, künftig selbst als Eisenbahner im "Vulkan-Expreß" tätig zu werden? Die Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspur-Eisenbahn e. V. (IBS) kümmert sich um alles, was mit der Brohltalbahn zu tun hat: Die Mitglieder verkaufen Getränke im Zug, bilden Zugführer und Schaffner aus, reparieren Gleise und schrauben in der Werkstatt an den historischen Lokomotiven. Gerne nimmt das Zugpersonal den Nachwuchs einmal mit und zeigt die vielfältigen Aufgaben.

Infos und Buchungen unter www.vulkan-express.de, buero@vulkan-express.de und Tel. 02636/80303.