Lkw prallt auf Traktor

Schnelltest-Station in der Bitburger Fußgängerzone

Bitburg. Am Montag öffnet in der Bitburger Fußgängerzone eine neue Corona-Schnellteststation. Sie geht auf die Initiative des Gewerbevereins zurück, der für die Schnelltests ein leerstehendes Gebäude in der Hauptstraße 21, Ecke Schliezgasse, angemietet hat.