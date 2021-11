Kinder schmücken Weihnachtsbaum

Hauskrippen in der Weihnachtszeit

Monschau. Die Hauskrippenbauer Monschauer Land e.V. zeigen ihre Kunstwerke in dieser Weihnachtszeit gleich an zwei Stellen: Im Glaspavillon an der evangelischen Kirche in Monschau sowie in den Ausstellungsfenstern der Huppenbroicher Kirche.

