Sattelzug gerät auf A 61 in Brand

Sinzig. Am heutigen Nachmittag, 5. August 2020, wurde gegen 17 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Süden, Höhe der Anschlussstelle Sinzig, ein brennender LKW gemeldet. Das Fahrzeug geriet aus noch unbekannten Gründen unter dem dortigen Brückenbauwerk in Brand.