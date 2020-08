Wohnung in Sinzig brannte

Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Birresborn. Zwischen Lissingen und Birresborn kam es am gestrigen Montag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Eine 77-jährige Autofahrerin aus der VG Daun befuhr am Montag, 10. August, gegen 14.36 Uhr, die L24 aus Richtung Birresborn kommend in Fahrtrichtung Gerolstein. In Höhe des Steingrubenbetriebes Backes kam sie in einer Rechtskurve nach links auf die…