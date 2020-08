286 neue Fachkräfte im Handwerk

„Ein Anlass, den wir normalerweise im Rahmen unserer großen Lossprechungsfeiern zusammen mit den neuen Gesellen, deren Ausbildern und den Ehrenamtlichen aus den Prüfungsausschüssen feiern. Aus aktuellem Anlass mussten wir in diesem Jahr auf diese großen Lossprechungsfeiern mit mehreren hundert Personen leider verzichten“, bedauert Dirk Kleis, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft (KH) Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (MEHR), Geschäftsstelle der Innungen. „Diese Feierlichkeiten verstehen wir stets als Zeichen der Wertschätzung für den geleisteten Erfolg von Lehrling und Ausbildungsbetrieb sowie als Zeichen der starken Handwerksgemeinschaft.“ Dass die traditionellen großen Lossprechungsfeiern in diesem Jahr komplett entfallen ist besonders bedauerlich, da die erbrachten Leistungen unter dem erschwerten Frühjahr/Sommer eigentlich nach einer besonderen Ehrung verlangt hätten. „Besonders bei den ehrenamtlich Tätigen im Prüfungswesen (Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Lehrer) bedanken wir uns. Nur durch deren tatkräftige Arbeit sind die Prüfungen im Handwerk möglich“, weiß Raimund Licht, Vorsitzender Kreishandwerksmeister der KH MEHR. „Die Prüfungsausschüsse haben in diesen turbulenten Zeiten alles daran gesetzt haben, um die Prüfungen durchzuführen. Das ist nicht selbstverständlich. Aber alle Ehrenamtlichen sind nah an der Praxis dran und wissen, welche langfristigen Folgen ein Ausfall der Prüfungen, wie es teils in anderen Bereichen der Fall war, mit sich bringt.“ „Wir hoffen, dass wir in den kommenden Jahren wieder Lossprechungen im traditionellen Rahmen zusammen mit allen Beteiligten feiern können“, ist Kleis optimistisch.



Von den insgesamt 286 neuen Fachkräften haben 54 ihre Prüfung mit gutem und sehr gutem Ergebnis abgelegt und sich damit als Prüfungsbeste qualifiziert. Sie erhielten von der KH MEHR Urkunden für die hervorragende Prüfungsleistung übersandt, ebenso die Ausbildungsbetriebe für die vorbildliche Ausbildungsleistung. Alle besten Gesellinnen und Gesellen erhielten zudem Weiterbildungsgutscheine im Wert von 200 Euro von Innung und Handwerkskammer. Alle Prüfungsbesten haben zudem die einmalige Chance - am Praktischen Leistungswettbewerb der Handwerksjugend teil zu nehmen. Hier messen sich die Besten der Besten jungen Handwerkerinnen und Handwerker - ab Kammer- über Landes- und Bundesebene, bis hin zur Europameisterschaft (EuroSkills) und Weltmeisterschaft (WorldSkills) der Berufe.





Die 54 Prüfungsbesten und ihre Ausbildungsbetriebe aus den Winter- und Sommerprüfungen 2020:



Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Innung Sanitär-Heizung-Klimatechnik Bernkastel-Wittlich: Kai Ruppert – Energie- und Umwelttechnik Schottler GmbH, Salmtal

Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik-Innung Westeifel: Frank Löckenhoff-Stöcker – Sanitär-Heizung-Gasanlagen Gerofa GmbH, Gerolstein-Büscheich Johannes Hens - Sanitär-Heizung-Solar Annen Stefan Annen, Nerdlen



Bäcker/-in: Bäcker-Innung MEHR: Raphael Utters - Johann Utters u. Sohn e.K. Inhaber Josef Utters, Dockweiler Daniela Orlemann - Bäckerei Orlando Orlemann, Lutzerath Aldion Shabani - Bäckerei Karsten Fleury, Brauneberg Maren Thiel - Bäckerei Flesch GmbH, Dudeldorf Natascha Werno - Otto Lutz e. K. Inh. Doris Lutz, Langsur Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk – Schwerpunkt Bäckerei: Bäcker-Innung MEHR: Natascha Hermes - WASGAU Frischemarkt Bäckerei, Morbach



Dachdecker/-in: Niklas Zimmer - Anton Holzbau GmbH, Morbach



Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik: Elektroinnung Westeifel: Jannik Görzen - Johann Energie GmbH, Darscheid



Fleischer/-in: Michelle Zirra – Fleischerei Reinhold Monzel, Bollendorf



Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk – Schwerpunkt Fleischerei: Alina Becker – Die Landmetzgerei Peter & Stefan Roden GbR, Gillenfeld



Friseur/-in: Jasmin Pitsch – Friseursalon Lamberty Inh. Michaela Thiesen, Salmtal



Kaufleute für Büromanagement: Jule Gitzen - MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Gerolstein Naemi Görzen - Johann Energie GmbH, Darscheid Julia Hüwels - SM Heizung-Klima-Sanitär GmbH & Co. KG, Speicher Nicole Prusaczyk - Kälte-Klima Lehnerts & Müller GmbH, Wittlich



Kfz-Mechatroniker für Personenkraftwagentechnik: Kfz-Innung Bernkastel-Wittlich-Bitburg: Lukas Kling - Auto Herlach Inh. Harald Herlach, Morbach-Gonzerath Robin Alexander Köhnen - Josef Wilbert & Söhne Inh. Klaus Wilbert, Morbach Jan Schmitz - Autohaus Eifel-Mosel GmbH, Bitburg Dominik Hoffmann - Automobilwelt Eifel-Mosel GmbH, Bitburg



Kfz-Innung Daun-Prüm: Leon Fallaschinski - Automobile Junk, Daun Christian Herten - Autoservice Philippsweiler Robert Meiers, Oberpierscheid Christopher Koch - Berlinger Autoservice Rainer Leuschen, Berlingen Maurice-Raphael Rollmann - KFZ-Betrieb Jacqueline Rollmann, Gelenberg Christoph Weber - Bosch-Service Papkalla GmbH, Prüm





Maler- und Lackierer/-in Fachrichtung Gestaltung und Bautenschutz: Maler- und Lackierer-Innung Bernkastel-Wittlich: Christina Breit - Schultze Maler GmbH, Bernkastel-Kues Stefanie Kaspari - Malerfachbetrieb Mehs Inh. Dieter Trapp e. K., Wittlich



Bauten- und Objektbeschichter/-in: Maler-und Lackierer-Innung Westeifel: Lena Müller - Malermeister Rainer Ziewers, Bitburg Maler- und Lackierer-Innung Bernkastel-Wittlich: Marco Ramadanowski - Malermeister Hans Peter Steffes, Wittlich





Mauerer/-in: Baugewerbe-Innung MEHR: Lars Deges - Weiland HTS GmbH, Irrhausen Erik Hallebach - Bauunternehmung Heibges GmbH, Daun Luca-Steven Kasel - Liewer Hoch-Tiefbau GmbH, Binsfeld Nikolai Richter - UVB Universal-Bau GmbH, Bitburg Leon Schimper - Bauunternehmen Michael Schimper, Brauneberg





Metallbauer/-in für Konstruktionstechnik: Metall-Innung Westeifel: Elias Quade - Seitz Industriebau GmbH & Co. KG, Speicher Metallbauer und Feinwerkmechaniker-Innung Bernkastel-Wittlich: Daniel Sungen - Stahl- und Metallbau Matthias Klar, Esch





Tischler/-in: Schreiner-Innung Westeifel: Lukas Maas - Schreinerei Grün Reinhard Grün, Peffingen Markus Müller - Bitburger Braugruppe GmbH, Bitburg Marius Windhausen - bulbaum GmbH, Bitburg Wafa Waheedahmad - Schreinerei Rölen + Mayer GmbH, Gerolstein Michael Jakobs - Schreinerei Günter Hansen, Hersdorf André Mausen - Schreinerei Karl-Josef Post, Herzfeld Joseph Berg - Bau- und Möbelschreinerei Udo Görres, Stadtkyll Schreiner-Innung Bernkastel-Wittlich: Jule Heimfarth - Schreinerei-Treppenbau Frank Müller, Neunkirchen Theresa Rach - CB Woodworks Christoph Bayer, Wittlich Maximilian Fuchs - Weber Innenausbau GmbH & Co. KG, Wittlich Malte Heckelmann - Schreinerei HAYER Hans-Dietmar Hayer, Wittlich-Lüxem



Zimmerer/Zimmerin: Baugewerbe-Innung MEHR und Holzbau- und Zimmerer-Innung Westeifel: Michael Brixius - Holzbau Stoffel GmbH, Dreis Simon Friedrich - Holzbau Stoffel GmbH, Dreis Fabian Thielen - Zimmerei & Holzbau Peter Fuchs, Plütscheid Jonathan Tombers - Dachdeckerei und Zimmerei Reh GmbH & Co. KG, Dreis Lars Rosch - Zimmereibetrieb Hubert Simonis, Schönecken

(red)